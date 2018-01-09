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Назначены новые командующие II и III пехотных бригад Западного командования сухопутных войск


09.01.2018   17:17
У II и III пехотных бригад Западного командования сухопутных войск вооруженных сил Грузии новые командиры. Церемония передачи полномочий командиров состоялась на строевой площади II пехотной бригады в Сенаки.

Мероприятие, на котором присутствовали министр обороны и начальник генерального штаба, началось с возложения венка к мемориалу героев, погибших в борьбе за территориальную целостность Грузии, и в миротворческих миссиях.

Министр обороны обратился к военнослужащим с речью, поблагодарил бывших командиров за оказанную службу, а вице-полковникам Кобе Григолия и Малхазу Калмахелидзе пожелал успехов. Леван Изория говорил также о приоритетах оборонного ведомства в 2018 году, и заострил внимание на значение сильных вооруженных сил. К солдатам с речью обратились также начальник генерального штаба, генерал-майор Владимир Чачибая, и капеллан II пехотной бригады, отец Иосиф.

Новоназначенным командирам боевые знамена передал командующий Западными войсками, бригадный генерал Георгий Матиашвили. Командир II пехотной бригады вице-полковник Коба Григолия получил боевое знамя от своего предшественника, вице-полковника Георгия Блиадзе. Командиру III пехотной бригады, вице-полковнику Малхазу Калмахелидзе полномочие передал полковник Роланд Кикнавелидзе.

Вице-полковник Коба Григолия работал в вооруженных силах Грузии на разных должностях с 2000 года. Вице-полковник Коба Григолия участвовал в миротворческих миссиях в Косово, Ираке, и Афганистане, получил ведомственные медали II и III степени, медаль I степени "За безупречную службу", и медаль за участие в миротворческих операциях.

Вице-полковник Малхаз Калмахелидзе служит в вооруженных силах Грузии с 1998 года. В 2015 году работал в Афганистане заместителем старшего представителя представительства миротворческих сил в рамках миссии "Твердой поддержки". Получил ведомственные медали "Генерал Квинитадзе", "Генерал Мазниашвили", "За преданность родине", медаль "За воинское мужество", за участие в миротворческих операциях, и другие награды.







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