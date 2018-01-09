Спецоперация в Омало - задержан подозреваемый в пособничестве террористам

09.01.2018 18:34 Контртеррористический департамент Службы государственной безопасности, на основании постановления суда, сегодня в Ахмета задержал гражданина Грузии Зураба Идоидзе. В его доме в селе Омало прошел обыск.



По информации СГБ, на этапе следствия установлено, что задержанный Зураб Идоидзе, вместе с Зурабом Горнакашвили прибыл в турецкий город Хопа для помощи Ахмеду Чатаеву и членам его группировки. Задержанный вместе с Зурабом Горнакашвили доставил Ахмеда Чатаева и членов его группировки из временной жилой квартиры в Хопа к турецко-грузинской границе на машине, до участка зеленой линии Карнати-Марадиди.



Следствие ведется по статье 331 (прима) УК Грузии (финансирование терроризма, обеспечение террористической деятельности иной материальной поддержкой или ресурсами), что наказывается лишением свободы на срок от 17 до 15 лет.















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