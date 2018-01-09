Шесть человек задержаны по делу об убийстве молодого мужчины

09.01.2018 18:38 МВД Грузии раскрыло убийство в Тбилиси в кратчайшие сроки. По информации ведомства, преступление было раскрыто несмотря на то, что информированные об инциденте лица отказались сотрудничать со следствием.



В результате оперативно – розыскных мероприятий и следственных действий сотрудников департамента столичной полиции и управления полиции Исани – Самгори, были задержаны по обвинению в предумышленном убийстве одно лицо 1991 года рождения и по обвинению в сокрытии преступления пять лиц.



За сокрытие преступления статьёй УК Грузии предусмотрено наказание от 2 до 4 лет лишения свободы, а обвиняемому в предумышленном убийстве от 7 до 15 лет.



Согласно распространенной информации МВД Грузии, 29 декабря 2017 года от членов семьи Д.Т 1998 года рождения в полицию поступило сообщение о его пропаже и начато следствие по соответствующей статье УК Грузии.



«Параллельно, полиция осуществляла интенсивные поиски пропавшего гражданина. 8 декабря правоохранители обнаружили тело пропавшего Д.Т. в реке Мтквари в Тбилиси.Следствие установило, что 29 декабря 2017 года, лицо 1991 года рождения на почве словесной перепалки нанес смертельные ранения холодным оружием и т.н «обрезом» своему знакомому Д.Т. – 1998 года рождения и с целью сокрытия следов преступления выбросил тело в реку Мтквари. Пять лиц, которые являлись свидетелями инцидента и не пожелали сотрудничать со следствием и были задержаны. Круг обвиняемых лиц может увеличиться», — говорится в информации МВД.



Правоохранители изъяли оружие преступления (обрез) в качестве доказательства.



Следсвие ведется по фактам умышленного убийства и сокрытия преступления по статьям УК Грузии 108 и 376.















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