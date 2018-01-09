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Задержанный сегодня СГБ Зураб Идоидзе в ближайшие дни планировал отправиться в Канаду - соседи


09.01.2018   21:33
Задержанный сегодня контртеррористическим департаментом Службы государственной безопасности по обвинению в финансировании терроризма, обеспечение террористической деятельности иной материальной поддержкой или ресурсами Зураб Идоидзе, по словам соседей, невиновен.

«Он совсем невиновен. В течение этих двух дней он планировал вместе с семьей уехать в Канаду», — заявили Первому каналу соседи Зураба Идоидзе.

Зураба Идоидзе задержали в Ахмета, а позднее провели обыск в его доме. Сейчас правоохранители допрашивают его отца.

Как заявили соседи Первому каналу, Идоидзе ездил в Турцию на сбор орехов, и не имеет отношения к террористам.

По их информации, представители СГБ забрали из его дома лаптоп.

По информации СГБ, контртеррористический департамент Службы государственной безопасности, на основании постановления суда, сегодня в Ахмета задержал гражданина Грузии Зураба Идоидзе. В его доме в селе Омало прошел обыск.

«На этапе следствия установлено, что задержанный Зураб Идоидзе, вместе с Зурабом Горнакашвили прибыл в турецкий город Хопа для помощи Ахмеду Чатаеву и членам его группировки. Задержанный вместе с Зурабом Горнакашвили доставил Ахмеда Чатаева и членов его группировки из временной жилой квартиры в Хопа к турецко-грузинской границе на машине, до участка зеленой линии Карнати-Марадиди.

Следствие ведется по прима 331-ой статье УК Грузии (финансирование терроризма, обеспечение террористической деятельности иной материальной поддержкой или ресурсами), что наказывается лишением свободы на срок от 17 до 15 лет», — заявляют в СГБ.






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