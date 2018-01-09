Турция намерена оборудовать границу с Грузией системой электронного контроля

09.01.2018 22:31 Турция не будет возводить стену на границах с Арменией и Грузией, но оборудует границы с этими странами системой электронного контроля, сообщил сегодня, 9 января, министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу в интервью турецкому информагентству «Анадолу».



«Думаю, что в ближайшие два месяца будут предприняты соответствующие шаги. Пока речь не идет о возведении модульной стены, а лишь об электронной системе безопасности», - пояснил министр, добавив, что половина работ по возведению модульной стены на границе Турции с Ираном завершена, передает «Новости Армении».



Как заверил турецкий министр, модульная стена вдоль границы турецких провинций Агры и Игдыр высотой три метра и протяженностью 144 километра была необходима как с точки зрения борьбы с терроризмом, так и для предотвращения контрабанды и незаконной миграции.















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