Министра обороны Грузии оштрафовали на 1000 лари

10.01.2018 17:49 Бюро государственной службы оштрафовало министра обороны на 1000 лари. Причиной того стал пробел, обнаруженный в имущественной декларации. Декларацию Изория в минувшем году проверили по принципу случайного отбора.



В Министерстве обороны заявили, что причиной штрафа стали неиспользованная пластическая карта, и вспомогательное строение.



По сообщению Минобороны, на имя Левана Изория была зарегистрирована пластическая карта, но он не пользовался ею, соответственно, не указал ее в декларации.



Касательно второго пробела, в собственности семьи Изория находится дом в учебно-опытном хозяйстве "Атмиани". В декларации Изория не указал вспомогательное строение - подсобное помещение. Изория уже заплатил штраф.



В 2017 году был оштрафован также заместитель министра обороны Георгий Бутхузи. Причиной стала ошибка, зафиксированная в банковских счетах по состоянию на день заполнения декларации.



В списке оштрафованных фигурируют также бывший заместитель министра внутренних дел, бывший руководитель пограничной полиции Зураб Гамезардашвили. Директор службы "122" Георгий Бичашвили. Заместитель министра культуры Манана Берикашвили. Советник президента Пикрия Чихрадзе. Член НКРЭ Гоча Шония, бывший генеральный аудитор Лаша Тордия, член городского собрания Георгий Мусхелишвили, судья Апелляционного суда Тамар Замбахидзе, бывший судья Городского суда Тамаз Уртмелидзе.

















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