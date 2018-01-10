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Охранная полиция МВД обеспечит безопасность филиалов «Банка Грузии»


10.01.2018   19:06
Сотрудники полиции охраны обеспечат охрану безопасности "Банка Грузии", и превенцию рисков соответствующим вооружением и оснащением.

Между департаментом полиции охраны Министерства внутренних дел и "Банком Грузии" оформлен меморандум о взаимном сотрудничестве. Меморандум подписали председатель департамента полиции охраны Гига Николеишвили и заместитель директора операций "«Банка Грузии»", Александр Гамкрелидзе.

Согласно документу, департамент полиции охраны Министерства внутренних дел обеспечит охрану сервис центров "Банка Грузии" полицейскими силами, а патрулирование объектов осуществят надлежаще оснащенные автотранспортные средства, выделенные специально для банка.

Меморандум преследует целью углубление сотрудничества между полицией охраны Министерства внутренних дел и "Банком Грузии", усиление безопасности сервис центров, их сотрудников, и потребителей банка.

Председатель полиции охраны Гига Николеишвили ознакомил заместителя директора операций Александра Гамкрелидзе с оснащением и автотранспортными средствами полиции охраны.

Полиция охраны Министерства внутренних дел с 2013 года осуществляет инкассацию "Банка Грузии".

У департамента полиции охраны, где работают профессиональные сотрудники высокой квалификации, многолетний опыт в охранной сфере. Полиция охраны оперирует по всей Грузии с использованием новейших технологий, а риски, связанные с обеспечением охраны, застрахованы международной страховой компанией.

Сотрудники полиции охраны Министерства внутренних дел эффективно обеспечивают безопасность охраняемых объектов соответствующим вооружением и оснащением.

Напомним, что в последнее время участились факты ограбления филиалов "Банка Грузии".







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