Аппатурай: К июльскому саммиту ожидаю четкого фиксирования, как должны продвигаться дальше НАТО и Грузия

10.01.2018 19:52 Корреспондент Первого канала в Брюсселе взяла интервью у специального представителя генерального секретаря НАТО на Южном Кавказе Джеймса Аппатурая.



В эксклюзивном интервью Джеймс Аппатурай говорил о российском факторе, подготовке к саммиту НАТО – 2018 и вовлечении Грузии в безопасность Черного моря.



Как заявил Аппатурай, в 2018 году Грузия со стороны НАТО должна активно и внимательно ожидать оценку того прогресса, которого достигли государства – аспиранты. У Грузии уже есть все механизмы для будущей подготовки к членству в альянс. Подготовленная оценка по Грузии в прошлом году была довольно позитивной. Альянс позитивно оценил реформы в стране. Страны – члены альянса признают и ценят тот вклад, который вносит Грузия в дело обеспечения международной безопасности. Я ожидаю к саммиту 2018 года соглашения и четкой фиксации того, как должны продвигаться дальше НАТО и Грузия.



Безопасность Черного моря и вовлеченность Грузии



После аннексии Крыма Россией, НАТО усилило военные и политические действия для безопасности Черноморского региона. Больше самолетов НАТО контролирует пространство стран — членов альянса в регионе. У нас сильные военные возможности в регионе. Страны – члены НАТО провели и будут проводит военные учения. Альянс проводит мониторинг ситуации. Вовлеченность в эти процессы Грузии возросла. Осуществляется обмен информацией и анализом. Мы углубляем военное сотрудничество и 2018 год будет способствовать дополнительным шагам в этом направлении.



Подготовка к саммиту 2018 года



— К 2018 году полный состав НАТО уже разместиться в новом здании. Цель государств-членов – чтобы саммит продемонстрировал, что альянс единый, укрепляется и эффективно адаптируется к новым угрозам и вызовам. Уже начата подготовительная работа к саммиту.



Перечень вопросов, учтенных повесткой дня, довольно обширен. Я хотел бы назвать несколько элементов. НАТО обсудит афганскую операцию о том, как усилить коллективную оборону НАТО, как углубить сотрудничество с партнерами, особенно в борьбе с гибридными угрозами и терроризмом, что может сделать НАТО на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Вместе с этими проблемами лидеры обсудят политику открытых дверей организации.



Повторю еще раз, я жду, когда к июльскому саммиту определение в четкой форме, как должны идти вперед Грузия и НАТО. Также добавлю, что членство в НАТО не является игрой в «музыкальные стулья». Это не соревнование за получение ограниченных мест, НАТО оценивает каждую страну индивидуально и в соответствии с ее достижениями.



Что изменилось после того, как НАТО прекратила практическое сотрудничество с Россией. Видит ли альянс позитивные изменения?



— К сожалению, с точки зрения существующего в Грузии положения, многое не изменилось. В Грузии продолжается бордеризация и осуществление известных всем шагов. Россия вновь продолжает дестабилизацию Восточной Украины. Россия вновь нарушает международное законодательство и игнорирует взятые на себя обязательства. Однако, необходимо отметит, что в течение этого периода, мы сформировали политический диалог. В рамках этого политического диалога, мы выражаем возмущение и взгляды. Для снижения рисков и большей прозрачности мы улучшили контакты с военной точки зрения, что принесет пользу Евро-Атлантическому пространству.















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