Министр обороны Грузии провел встречу с новым послом Турции

10.01.2018 21:25 Министр обороны Леван Изория встретился с новым послом Турции Фатмой Серен Язган.



Леван Изория поздравил нового посла Турции с назначением на должность и пожелал успехов.



Министр обсудил на встрече с послом принципиальную поддержку Турции на пути интеграции в НАТО, углубление отношений между Грузией и Турцией в рамках черноморской безопасности и укрепление двухстороннего сотрудничества в сфере обороны.



По словам Изория, Турция является одним из крупнейших контрибьюторов в направлении развития вооруженных сил Грузии.



Леван Изория обратил внимание на растущей динамике учений и совместного участия грузинских и военных в международных операциях.















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