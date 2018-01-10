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Министр обороны Грузии провел встречу с новым послом Турции
10.01.2018 21:25
Министр обороны Леван Изория встретился с новым послом Турции Фатмой Серен Язган.
Леван Изория поздравил нового посла Турции с назначением на должность и пожелал успехов.
Министр обсудил на встрече с послом принципиальную поддержку Турции на пути интеграции в НАТО, углубление отношений между Грузией и Турцией в рамках черноморской безопасности и укрепление двухстороннего сотрудничества в сфере обороны.
По словам Изория, Турция является одним из крупнейших контрибьюторов в направлении развития вооруженных сил Грузии.
Леван Изория обратил внимание на растущей динамике учений и совместного участия грузинских и военных в международных операциях.
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