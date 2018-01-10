Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Министр обороны Грузии провел встречу с новым послом Турции


10.01.2018   21:25
Министр обороны Леван Изория встретился с новым послом Турции Фатмой Серен Язган.

Леван Изория поздравил нового посла Турции с назначением на должность и пожелал успехов.

Министр обсудил на встрече с послом принципиальную поддержку Турции на пути интеграции в НАТО, углубление отношений между Грузией и Турцией в рамках черноморской безопасности и укрепление двухстороннего сотрудничества в сфере обороны.

По словам Изория, Турция является одним из крупнейших контрибьюторов в направлении развития вооруженных сил Грузии.

Леван Изория обратил внимание на растущей динамике учений и совместного участия грузинских и военных в международных операциях.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Грузии электроэнергия стоит дороже всех на постсоветском пространстве
Жизнь в Грузии дорожает все больше
Грузия планирует увеличить экспорт электроэнергии на 23%, импорт - на 19%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Хаджимба отказался отстранять главу своей администрации
Митингующих у здания «парламента» призвали разойтись
Украинские пограничники задержали судно из Абхазии с контрабандным грузом (+видео)
В Абхазии неспокойно - освобождение Лукава стало лакмусовой бумажкой
Повышение уровня женевского формата упростит принятие политических решений
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Ингушетии в дом родителей оппозиционера Хазбиева бросили гранату
Жительница Чечни записала видеообращение к Кадырову
«Елк» попытается акциями протеста предотвратить негативные последствия новых подорожаний
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна