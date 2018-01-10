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Задержанному в Панкисском ущелье Зурабу Идоидзе предъявлено обвинение в поддержке терроризма


10.01.2018   23:14
Задержанному вчера в Панкиси Зурабо Идоидзе предъявили обвинение. Как заявил его адвокат Давид Модебадзе, Идоидзе по-прежнему не признает вину.

«Это поддержка террористической организации. 3-я часть 331 прима статьи Уголовного кодекса, обвинение предъявлено по этой статье. Я видел задержанного, он по-прежнему пользуется правом молчания и не признает себя виновным по предъявленному обвинению», - заявил Давид Модебадзе.

Контртеррористическим департаментом Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии на основании судебного постановления 9 января 2017 года в Ахмете был задержан гражданин Грузии Зураб Идоидзе. В его доме в селе Омало был проведен обыск. Как говорится в информации, распространенной СГБ, следствием на данном этапе установлено, что задержанный Зураб Идоидзе вместе с Зурабом Горнакашвили отправился в турецкий город Хопа для оказания помощи Ахмеду Чатаеву и членам его группировки. Задержанный, вместе с Зурабом Горнакашвили из Хопы на машине подвезли Ахмеда Чатаева и членов его группировки к турецко-грузинской границе, к участку зеленой полосы Кирнати-Марадиди.

«Следствие ведется по 331 прима статье, что подразумевает финансирование терроризма, другого рода материальную поддержку или обеспечение ресурсами террористической деятельности, приведшей к тяжелым последствиям. Мера наказания предполагает лишение свободы на срок от 17 до 20 лет или бессрочное лишение свободы», - говорится в заявлении.






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