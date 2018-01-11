Задержаны два сотрудника МВД по факту превышения служебного полномочия

11.01.2018 13:15 По факту превышения служебного полномочия задержаны участковые инспектора-следователи второго отдела городского управления Рустави И.Д. и Б.Б.



Сотрудники прокуратуры Грузии в сотрудничестве с Генеральной инспекцией Министерства внутренних дел на основании предписания суда задержали участковых инспекторов-следователей второго отдела городского управления Рустави департамента полиции Квемо Картли И.Д. и Б.Б. на факте насилием превышения служебного полномочия.



Следствие установило, что 12 ноября 2017 года в вечерние часы Р.Г. вместе с друзьями находился на территории, прилегающей к одному из магазинов по улице Маяковского в Рустави, во время чего к ним подошли участковые инспектора-следователи второго отдела городского управления Рустави департамента полиции Квемо Картли МВД, И.Д. и Б.Б., и потребовали покинуть территорию. Во время разговора за требованием Р.Г. объяснить, по какой причине он должен покинуть территорию, последовало раздражение полицейских, во время чего они нанесли последнему словестное оскорбление и потребовали следовать за ними в отделение полиции. Испуганный Р.Г. убежал, полицейские побежали за ним, сотрудник полиции Б.Б. три раза выстрелил из служебного огнестрельного оружия, а затем они нанесли физическое оскорбление упавшему Р.Г.



Ведется следствие по уголовному делу по подпункту "б" части 3 статьи 333 Уголовного кодекса Грузии, что предусматривает пресечение свободы сроком от 5 до 8 лет, а также лишение права занимать должность сроком до трех лет.

















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