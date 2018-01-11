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В Турции задержали еще одного человека по обвинению в организации убийства российского посла
11.01.2018 14:50
В Турции задержали еще одного организатора убийства посла России Андрея Карлова-сообщает Daily Sabah.
По информации медиа средства, имя подозреваемого не разглашается, но известны его инициалы В.К.А.
По сообщению Daily Sabah, подозреваемый является членом организации мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO, из-за чего в свое время его уволили с государственной службы.
В турецкой полиции заявляют, что задержанный исполнял одну из главных ролей в организации убийства российского посла. Следствие выяснило, что он использовал приложение ByLock.
Напомним, что прошел ровно год с убийства посла России в Турции. Андрей Карлов был убит в Анкаре 19 декабря во время выступления с речью на фотовыставке. В него стрелял 22-летний Мевлут Мерт Алтинташ, который был бывшим спецназовцем. Полиция ликвидировала его на месте. Турция и Россия придали происшедшему квалификацию террористического акта, и договорились о совместном расследовании убийства.
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