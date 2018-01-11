Угроза терроризма в Грузии: власти обвиняют оппонентов в спекуляциях

11.01.2018 16:12 Власти Грузии делают все, чтобы обеспечить безопасность граждан страны. К этому сводятся заявления официальных лиц, комментирующих трагический исход спецоперации 26 декабря 2017 года в Панкисском ущелье. Раненный тогда 19-летний Темирлан Мачаликашвили, который, по версии Службы госбезопасности, мог быть пособником террористов, скончался 10 января. Семья и правозащитники обвинили спецназовцев в превышении полномочий, но власти акцентируют внимание на необходимости защищать страну от террористической угрозы.



“Терроризм – вызов для всего мира. Наше государство делает все, чтобы избежать этой опасности. <…> Наши спецслужбы провели несколько спецопераций и каждая преследовала именно эту цель – избежать террористических угроз. В ходе этих операций один сотрудник спецслужб погиб и четверо получили ранения. Эти парни ценой жизни защищали безопасность наших граждан”, — сказал премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.



В свою очередь министр по делам беженцев и расселению Созар Субари заявил, что декабрьская спецоперация в селе Дуиси была необходима и прошла на высоком профессиональном уровне. “Произошло ли превышение силы – на данный момент я не могу ответить на этот вопрос. Пока не будет результатов расследования, комментировать это было бы неправильно. Но в целом, думаю, создаваемый фон ставит под сомнение и борьбу с терроризмом, и безопасность наших граждан. Не думаю, что это правильные акценты”, – заявил Субари.



Политик назвал роль спецслужб ключевой в борьбе с терроризмом. “Они делают все, чтобы каждый гражданин Грузии был защищен. В их числе и те люди, которые сейчас тяжело переживают утрату члена семьи. Естественно, потеря молодого человека – страшная боль не только для семьи, но и для всей страны. Но, возможно, ее корни надо искать там, где у человека появляются определенные связи с терроризмом. Потому и важна борьба с терроризмом – чтобы молодые ребята не попадали в похожую ситуацию”, – добавил Созар Субари.



Председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклий Сесиашвили, тем временем, считает, что оппоненты власти используют трагедию в Панкиси, чтобы заработать политические очки. По его словам, заинтересованные лица используют смерть Темирлана Мачаликашвили для политических спекуляций.



“Сама по себе смерть молодого человека – тяжелый факт. Для семьи это трагедия. Но все мы хорошо понимаем, что борьба с терроризмом – очень серьезный вызов для любой страны. Это глобальная угроза. И Грузия обязана реагировать. Более того, очень важно участие общественности, ведь эта трагедия коснулась всех нас – погиб и спецназовец”.



Упомянутый премьер-министром Квирикашвили и депутатом Сесиашвили спецназовец погиб в ходе спецоперации в Тбилиси 21-22 ноября. Тогда, напомню, совершил самоподрыв террорист Ахмед Чатаев, с которым, по версии СГБ Грузии, и был связан Темирлан Мачаликашвили.



"СОВА"











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