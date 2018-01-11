Обязательная военная служба нуждается в реформе - Сесиашвили

11.01.2018 18:27 В парламентском комитете обороны и безопасности состоялась рабочая встреча по вопросу реформы обязательной военной службы. Члены комитета и представители силовых служб провели дискуссию об основных направлениях реформы, и механизмах ее осуществления.



Инициатор создания рабочей группы, председатель комитета обороны и безопасности Ираклий Сесиашвили говорил о значении осуществления реформы, и отметил, что для того, чтобы получить конкретные результаты реформы, необходимы комплексный подход, и совместная работа. По его же заявлению, реформой обязательной военной службы заинтересован и премьер-министр, и он в курсе текущих рабочих процессов. Что касается непосредственно реформы, по мнению Ираклия Сесиашвили, она нужна безопасности страны, и соответственно, важно усовершенствовать систему призывников, поскольку любой призывник является будущим резервистом.



На рабочей встрече представители министерств обороны и внутренних дел, а также Службы государственной безопасности, Специальной государственной службы охраны, и департамента исполнения наказания говорили о режиме, и процедурах прохождения призывниками обязательной военной службы в их ведомствах. На встрече стороны обсудили также возможные модели замены призывников в определенных ведомствах студентами и военнослужащими на контрактной службе.



"Все мы сходимся в том, что обязательная военная служба нуждается в реформе. С данной точки зрения Министерство обороны сделало первый активный шаг, и все призывники проходят военную подготовку. Для них улучшены социальные условия, и они пользуются правом отдыха. Обязательная военная служба является комплексной темой, поскольку призывникам приходится нести военную службу в разных ведомствах. Мы начинаем работать над реформой, и в рабочем процессе увидим, у какого ведомства какого рода проблемы. Мы договоримся об общих принципах, и после этого сформируемся в том, какого рода реформу следует осуществить"- заявил Ираклий Сесиашвили.



На рабочей встрече присутствовали заместители министров образования и науки, и регионального развития и инфраструктуры. В силовых министерствах периодически состоятся обсуждения, и встречи вокруг реформы обязательной военной службы.















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