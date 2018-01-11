|
В Вазиани состоялась церемония проводов грузинских миротворцев в Афганистан
11.01.2018 21:54
В Вазиани состоялся церемониал провода сборной роты IV механизированной бригады грузинских миротворцев в Афганистан, сообщает Министерство обороны.
По их же информации, на церемониале провода роты присутствовали министр обороны Грузии Леван Изория, начальник генерального штаба, генерал-майор Владимир Чачибая, командующий Восточным командованием сухопутных войск, бригадный генерал Шавлег Табатадзе, атташе обороны Федеративной Республики Германии в Грузии, вице-полковник Франц-Иосиф Нолт, и другие официальные лица.
Министр обороны Грузии Леван Изория обратился с речью к личному составу сборной роты, и заострил внимание на вклад Грузии в международной миротворческой миссии.
После завершения официального церемониала министр обороны Грузии лично побеседовал с военнослужащими и членами их семей, и поблагодарил за участие в миссии "Твердой поддержки".
В конце церемониала личный состав сборной роты благословил военный настоятель IV механизированной бригады, отец Гавриил.
Сборная рота IV механизированной бригады сменит усиленную роту III пехотной бригады. Грузинские миротворцы будут 6 месяцев служить в подчинении германского командования в Мазар-и-Шарифе, на базе "Мармар". Подразделение укомплектовано личным составом танкового и артиллерийского батальонов IV механизированной бригады.
По информации Минобороны, до поездки в Афганистан рота под командованием майора Георгия Нозадзе сначала прошла двухмесячную подготовку в Грузии, а затем в течение пяти месяцев в Германии. С помощью германских инструкторов грузинские военные на базе "Шварценборн" осуществили ориентированные на задачу теоретические и практические учения. После сертификации в Гамельбурге подразделение получило положительную оценку, и готово к выполнению возложенной на него задачи.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна