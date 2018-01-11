В Вазиани состоялась церемония проводов грузинских миротворцев в Афганистан

11.01.2018 21:54 В Вазиани состоялся церемониал провода сборной роты IV механизированной бригады грузинских миротворцев в Афганистан, сообщает Министерство обороны.



По их же информации, на церемониале провода роты присутствовали министр обороны Грузии Леван Изория, начальник генерального штаба, генерал-майор Владимир Чачибая, командующий Восточным командованием сухопутных войск, бригадный генерал Шавлег Табатадзе, атташе обороны Федеративной Республики Германии в Грузии, вице-полковник Франц-Иосиф Нолт, и другие официальные лица.



Министр обороны Грузии Леван Изория обратился с речью к личному составу сборной роты, и заострил внимание на вклад Грузии в международной миротворческой миссии.



После завершения официального церемониала министр обороны Грузии лично побеседовал с военнослужащими и членами их семей, и поблагодарил за участие в миссии "Твердой поддержки".



В конце церемониала личный состав сборной роты благословил военный настоятель IV механизированной бригады, отец Гавриил.



Сборная рота IV механизированной бригады сменит усиленную роту III пехотной бригады. Грузинские миротворцы будут 6 месяцев служить в подчинении германского командования в Мазар-и-Шарифе, на базе "Мармар". Подразделение укомплектовано личным составом танкового и артиллерийского батальонов IV механизированной бригады.



По информации Минобороны, до поездки в Афганистан рота под командованием майора Георгия Нозадзе сначала прошла двухмесячную подготовку в Грузии, а затем в течение пяти месяцев в Германии. С помощью германских инструкторов грузинские военные на базе "Шварценборн" осуществили ориентированные на задачу теоретические и практические учения. После сертификации в Гамельбурге подразделение получило положительную оценку, и готово к выполнению возложенной на него задачи.

















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