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Призывникам за службу в ССГО не будут платить


11.01.2018   22:01
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили подписал поправки к закону о Специальной службе государственной охраны, согласно которому призывникам за службу в Специальной службе государственной охраны не будут давать возмещение.

Об том заявила парламентский секретарь Анна Нацвлишвили, и отметила, что, несмотря на подписание закона, президент не одобряет данное изменение.

"Частью рабочего процесса являлись изменения в законе о Специальной службе государственной охраны. По этим изменениям в определенной мере меняется положение служащих. Правда, до сих пор призывникам за службу в Специальной службе государственной охраны давали пусть небольшое, но все же возмещение, сейчас закон предусматривает определенные изменения, и возможно, их будут брать на эту службу без контракта. Мы, разумеется, не приветствуем это изменение, и думаем, что финансовую сторону можно было иначе решить. Жаль, что так произошло"- заявила Нацвлишвили.

Парламентский секретарь президента отметила, что после того, как президент Грузии подпишет законы, и они вступят в силу, важно также, чтобы парламент и общество активно проследили за тем, как будут осуществляться и внедрятся эти законы в каждодневной жизни.

К информации, президент Грузии сегодня подписал около 40 законов. В том числе закон о защите авторских прав, защите жертв семейного насилия, защите родителя одиночки, закон об усилении надзорной и контрольной функции НБГ.








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