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США отправляют в Европу танковую бригаду


11.01.2018   22:49
США направят в Европу летом 2018 года 1-ю танковую бригаду, входящую в состав 1-й кавалерийской дивизии, в рамках ротации своих ВС в Европе. Об этом сообщила в четверг миссия США при НАТО, передает РИА Новости.

"Американская армия направит в Европу летом 2018 года 1-ю танковую бригаду, входящую в состав 1-й кавалерийской дивизии, дислоцированной в Форт-Худ в Техасе, в рамках очередной ротации сил операции Atlantic Resolve", - говорится в заявлении миссии НАТО.

Операция Atlantic Resolve была запущена в апреле 2014 года. По официальной формулировке США и НАТО, ее цель - "восстановление уверенности" (reassurance) восточноевропейских государств. В рамках операции сухопутные силы США принимают участие в значительно участившихся многонациональных учениях - в Польше, Прибалтике, Румынии, Болгарии и Венгрии.






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