Знакомство с террористами не означает, что они являются террористами - Мамука Арешидзе

11.01.2018 22:49 Эксперт по вопросам Кавказа Мамука Арешидзе советует власти, лучше проинформировать жителей Панкиси о спецоперациях, проведенных в Панкиси и Тбилиси. По его словам, для того, чтобы предотвратить эскалацию, соответствующие органы должны разумно действовать, и детально проинформировать родственников Мачаликашвили.



"Необходимо больше информации, конкретики, разговор с конкретными личностями. В ущелье должны знать, кого за что задержали"- отметил эксперт в беседе с "Ньюпост".



По его словам, поддержка террористической деятельности и обеспечение ресурсами не означает, что задержанные "ходили рука об руку с Чатаевым".



"Возможно, некоторые из них в глаза не видели Чатаева, но своими действиями косвенно помогали деятельности его группировки. Поэтому я говорю, что следует все детально объяснить"- заявил Мамука Арешидзе.



Касательно информации, что видеокадры, распространенные Службой государственной безопасности, были сняты два года назад (в видеокадрах Темирлан Мачаликашвили передвигается вместе с единомышленниками Ахмеда Чатаева), по мнению эксперта это не меняет реальность, что 19-летний молодой человек был знаком с членами группы Чатаева.



"Я могу достоверно сказать одно, Мачаликашвили действительно был знаком с этими людьми. Даже если бы это сняли в течение 25 лет, факт, что этот парень знал ликвидированных. Но мы не знаем, шли ли глубже эти отношения"- заявил эксперт.



На вопрос, не означает ли знакомство террористическую деятельность, Мамука Арешидзе заявил, что он не сказал, что Мачаликашвили был виновен.



"Это мне должны объяснить соответствующие ведомства. Здесь же должен сказать, в facebook -постах некоторых задержанных хорошо прослеживались их вкусы и идеологическая позиция, это тоже не означает, что они террористы, но действительно указывает на определенные настроения"- заявил эксперт по вопросам Кавказа.



10 января Темирлан Мачаликашвили скончался. Он был тяжело ранен в голову во время спецоперации СГБ.



Мать Темирлана Мачаликашвили, Медико Маргошвили говорит, что ее сына отключили от аппарата искусственного дыхания. Известно, что семья обратится в Страсбургский суд по правам человека.



4 января Служба государственной безопасности заявила, что из изъятых видеокадров видно, что члены группировки Ахмеда Чатаева перемещаются вместе с Темирланом Мачаликашвили. СГБ утверждает, что в ходе спецоперации Мачаликашвили попытался взорвать гранату, что семья категорически исключает.



Оппозиция и местные говорят о возможном превышении силы в ходе спецоперации, проведенной в Панкиси.

















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