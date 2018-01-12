МВД Грузии изъяло наркотики в крупном размере

12.01.2018 14:54 Сотрудники министерства внутренних дел Грузии задержали обвиняемого в незаконной перевозке героина в особо крупных размерах гражданина А. М. 1976 года рождения, говорится на сайте МВД страны.



Правоохранители изъяли у задержанного около 28,4 граммов героина. Следствием установлено, что обвиняемый незаконно ввез наркотики из Турции.



Следствие ведется по статье Уголовного кодекса Грузии «незаконное изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и продажа наркотического средства, его аналога, прекурсора или незаконного изготовление нового психотропного средства в особо крупном размере», что карается лишением свободы от восьми до 20 лет или бессрочным заключением, а также по статье «незаконный ввоз в Грузию наркотических средств, его аналогов, прекурсоров или новых психотропных веществ, незаконный вывоз из Грузии или перевоз международным транзитом, в особо крупных размерах», что карается лишением свободы до 20 лет или бессрочным заключением.















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