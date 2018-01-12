|
МВД Грузии изъяло наркотики в крупном размере
12.01.2018 14:54
Сотрудники министерства внутренних дел Грузии задержали обвиняемого в незаконной перевозке героина в особо крупных размерах гражданина А. М. 1976 года рождения, говорится на сайте МВД страны.
Правоохранители изъяли у задержанного около 28,4 граммов героина. Следствием установлено, что обвиняемый незаконно ввез наркотики из Турции.
Следствие ведется по статье Уголовного кодекса Грузии «незаконное изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и продажа наркотического средства, его аналога, прекурсора или незаконного изготовление нового психотропного средства в особо крупном размере», что карается лишением свободы от восьми до 20 лет или бессрочным заключением, а также по статье «незаконный ввоз в Грузию наркотических средств, его аналогов, прекурсоров или новых психотропных веществ, незаконный вывоз из Грузии или перевоз международным транзитом, в особо крупных размерах», что карается лишением свободы до 20 лет или бессрочным заключением.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна