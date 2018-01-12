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На таможенно-пропускном пункте «Казбеги» изъяли огнестрельное оружие


12.01.2018   15:44
Согласно информации Службы доходов Минфина Грузии, на таможенно-пропускном пункте "Казбеги" таможенные офицеры обнаружили огнестрельное оружие.

Таможенные офицеры на основании подозрения осмотрели автомашину, находящуюся под управлением гражданина России М.Х., и обнаружили незадекларированное гладкоствольное огнестрельное оружие с 88 патронами, и 9 штук сигнальных патронов.

Материалы дела с целью последующего реагирования переданы районному управлению Казбеги криминальной полиции Министерства внутренних дел Грузии.






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