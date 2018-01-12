На таможенно-пропускном пункте «Казбеги» изъяли огнестрельное оружие

12.01.2018 15:44 Согласно информации Службы доходов Минфина Грузии, на таможенно-пропускном пункте "Казбеги" таможенные офицеры обнаружили огнестрельное оружие.



Таможенные офицеры на основании подозрения осмотрели автомашину, находящуюся под управлением гражданина России М.Х., и обнаружили незадекларированное гладкоствольное огнестрельное оружие с 88 патронами, и 9 штук сигнальных патронов.



Материалы дела с целью последующего реагирования переданы районному управлению Казбеги криминальной полиции Министерства внутренних дел Грузии.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

