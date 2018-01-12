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Борьба с насилием в семье является одним из главных приоритетов МВД Грузии - замминистра


12.01.2018   19:18
Заместитель министра внутренних дел Натия Мезвришвили прокомментировала дело семейного насилия в отношении Деи Гошхетелиани.

Как отметила замминистра, правоохранительные органы сделали максимум своих возможностей.

«В результате обыска мы изъяли всё оружие, которое было у обвиняемого. Выписали ограничительный ордер, которым обеспечили безопасность пострадавшей. Выписали и второй ордер, по которому обвиняемому запрещается использование оружия, а также составили административный акт правонарушения на основании нарушения ограничительного ордера со стороны обвиняемого.

Как вы знаете, в отношении него ведется уголовное преследование, прокуратура опротестовала вопрос применения заключения в апелляционном суде и фактически, в результате координированной работы правоохранителей, сегодня насильник находится под стражей.

Борьба с насилием в семье является одним из главных приоритетов МВД и в будущем мы будем такими же эффективными, как и в этом конкретном случае для того, чтобы обеспечить безопасность любого пострадавшего, либо жертвы», — заявила Мезвришвили.

22-х летняя Дея Гошхетелиани обвиняет своего бывшего супруга Григола бакурадзе в физическом насилии.







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