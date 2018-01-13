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Житель Марнеули задержан за наркопреступление
13.01.2018 14:59
По информации МВД Грузии, в Марнеули задержано одно лицо 1979 года рождения по обвинению в незаконном хранении–приобретении наркотиков в особо крупном размере.
По сообщению ведомства, в результате оперативно – розыскных мероприятий сотрудники департамента полиции Квемо – Картли и районного управления Марнеули изъяли у гражданина 32,03 грамма наркотического средства, которое в результате проведенной химическое экспертизы содержало 19,45 граммов героина.
Задержанный признает свою вину.
Следствие ведется по факту незаконного хранения – приобретения наркотических средств по статье 260 УК Грузии, 6-й части, подпункту «а», — говорится в заявлении МВД Грузии.
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