Житель Марнеули задержан за наркопреступление

13.01.2018 14:59 По информации МВД Грузии, в Марнеули задержано одно лицо 1979 года рождения по обвинению в незаконном хранении–приобретении наркотиков в особо крупном размере.



По сообщению ведомства, в результате оперативно – розыскных мероприятий сотрудники департамента полиции Квемо – Картли и районного управления Марнеули изъяли у гражданина 32,03 грамма наркотического средства, которое в результате проведенной химическое экспертизы содержало 19,45 граммов героина.



Задержанный признает свою вину.



Следствие ведется по факту незаконного хранения – приобретения наркотических средств по статье 260 УК Грузии, 6-й части, подпункту «а», — говорится в заявлении МВД Грузии.















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