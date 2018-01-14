Грузинские миротворцы в Афганистане отметили Старый Новый год (+видео)

14.01.2018 14:27 Концертом на авиационной базе Баграм отметили Старый Новый год грузинские миротворцы в Афганистане.



Личный состав 31-ого батальона III пехотной бригады вооруженных сил Грузии представит гостям грузинский фольклорные песни и танцы.



Мероприятие началось исполнением государственного гимна Грузии. Далее собравшиеся почтили минутой молчания память грузинских военных, погибших за единство Грузии и в международных миссиях.



















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