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Грузинские миротворцы в Афганистане отметили Старый Новый год (+видео)
14.01.2018 14:27
Концертом на авиационной базе Баграм отметили Старый Новый год грузинские миротворцы в Афганистане.
Личный состав 31-ого батальона III пехотной бригады вооруженных сил Грузии представит гостям грузинский фольклорные песни и танцы.
Мероприятие началось исполнением государственного гимна Грузии. Далее собравшиеся почтили минутой молчания память грузинских военных, погибших за единство Грузии и в международных миссиях.
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