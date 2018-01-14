В Национальной академии обороны в Гори государственный флаг подняли юнкеры

14.01.2018 14:32 День государственного флага Грузии отметили в Гори, в Национальной академии обороны.



Юнкеры подняли государственный флаг на фоне гимна, исполненного военным оркестром вооруженных сил Грузии.



На церемонии присутствовал президент Грузии, секретарь Совета национальной безопасности, глава администрации президента и парламентский секретарь.



Президент Грузии обратился к участникам церемонии и юнкерам и поздравил с Днем государственного флага.

















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