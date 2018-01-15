Сервис заказных убийств в Грузии

15.01.2018 11:39 Исполнители контактируют с желающими ликвидировать человека по интернету. Преступная группа, которая до сих пор занималась продажей наркотиков в виртуальном пространстве, сейчас предлагает желающим продажу оружия и убийство человека, сообщает "Рустави 2".



В сообщении, отправленном разным абонентам на русском языке, написано, что при желании они готовы выполнить заказное убийство.



В рамках эксперимента сообщением, отправленным из международного номера, инкогнито предложил журналисту телекомпании арсенал огнестрельного оружия.



Преступная схема такова: деньги в российских рублях зачисляются на специально указанный счет, после этого курьер идет, и оставляет оружие в специальном тайнике в заранее отобранном подъезде, снимает фото, и отправляет заказчику. После получения снимка локации покупатель приходит на место и забирает продукт.



Для бывшего начальника департамента криминальной полиции, Ираклия Кадагидзе, сообщения такого содержания не являются новшеством.



Тем временем, бывший высокопоставленный чиновник полиции Шота Утиашвили говорит, что сообщения, которые приходят гражданам по телефону посредством Вибер, возможно инспирированы самой полицией.



В МВД заявляют, что уже месяцы, как ведется следствие, но только по предложению наркотиков гражданам Грузии.



Авторы сообщений сначала предлагали гражданам Грузии только наркотики, потом оружие, а в последние несколько дней уже предлагают организовать заказное убийство.

















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