«Рустави 2» раздобыла скандальные материалы по «делу Чатаева»

15.01.2018 12:16 Телекомпания «Рустави 2» раздобыла видеоматериалы по «делу Чатаева». В них видно, как до спецоперации на улице Бери Габриел Салоси ликвидированные лица передвигались по улицам Тбилиси, в магазинах, банках, и торговых центрах.



В видеоматериале, распространенном Службой государственной безопасности видны вместе 19-летний Темирлан Мачаликашвили и члены группы Чатаева. Видео снято на вокзальной площади, в магазине мобильных телефонов торгового центра «Пассаж».



В кадрах виден еще один человек, который говорит с соратниками Чатаева, но СГБ скрыло его лицо.



В кадрах, добытых "Рустави 2", видны Темирлан Мачаликашвили, Асланбег Солтахмедов, Шоаиф Борзиев, и четвертая персона, личность которого СГБ скрывает, и затушевала его лицо в распространенном материале.



Незнакомца не было среди ликвидированных, как и среди задержанных.



По информации "Рустави 2", он является одним из обвиняемых, которого правоохранители упустили. По сообщению конфиденциального источника, он покинул Грузию через таможенный пункт Сарпи.



Супруга задержанного по делу терроризма Рамаза Маргошвили утверждает, что члены группировки Чатаева приехали в Панкисское ущелье в прошлом году, и представились местным туристами.



Главные доказательства дела самой шумной спецоперации последнего времени несколько дней назад оказались в руках "Курьера". Помимо несколько часов видеоматериала, где сняты передвижения обвиняемых по улице, в деле есть записи камер наблюдения пограничного пункта Сарпи, где предположительно, должно быть отображено пересечение границы обвиняемыми.



Среди доказательств одно письмо написано на русском языке, а еще одно письмо - на арабском.



По материалам дела, в результате обыска в квартире по улице Бери Габриел Салоси был изъят гарантийный лист того мобильного телефона, который члены группировки купили на территории вокзала за девять дней до спецоперации, но по материалам дела, в доме, где почти все сгорело, гарантийный лист остался неповрежденным.

















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