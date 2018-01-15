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Армянские военные проходят курс горной подготовки в Грузии
15.01.2018 17:13
Пять военнослужащих из Армении обучаются в рамках базового курса в школе горной подготовки Сачхере в Имерети. Об этом сообщает министерство обороны Грузии.
Кроме армянских военных, курс обучения в Сачхере проходят военнослужащие из Грузии, Латвии и Польши — всего 12 человек.
Учения стартовали сегодня и продлятся до 2 февраля.
В рамках курса военных будут учиться стоять на лыжах, преодолевать препятствия на заснеженном рельефе и проводить поисково-спасательные операции. Им покажут, как отыскивать и оказывать первую помощь людям, оказавшимся под снежной лавиной, эвакуировать пострадавших на носилках, а также обустраивать убежища в снегу.
После прохождения курса участники пройдут тестирование. В случае успешной сдачи экзаменов военные будут награждены сертификатами, нагрудными знаками и получат рекомендацию для участия в промежуточном зимнем курсе.
В декабре 2017 года в ходе встречи министра обороны Грузии Левана Изория со своим армянским коллегой Вигеном Саркисяном в рамках официального визита президента Армении Сержа Саргсяна в Тбилиси, грузинская сторона предложила армянским военным принять участие в учениях школы горной подготовки Сачхере.
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