Армянские военные проходят курс горной подготовки в Грузии

15.01.2018 17:13 Пять военнослужащих из Армении обучаются в рамках базового курса в школе горной подготовки Сачхере в Имерети. Об этом сообщает министерство обороны Грузии.



Кроме армянских военных, курс обучения в Сачхере проходят военнослужащие из Грузии, Латвии и Польши — всего 12 человек.



Учения стартовали сегодня и продлятся до 2 февраля.



В рамках курса военных будут учиться стоять на лыжах, преодолевать препятствия на заснеженном рельефе и проводить поисково-спасательные операции. Им покажут, как отыскивать и оказывать первую помощь людям, оказавшимся под снежной лавиной, эвакуировать пострадавших на носилках, а также обустраивать убежища в снегу.



После прохождения курса участники пройдут тестирование. В случае успешной сдачи экзаменов военные будут награждены сертификатами, нагрудными знаками и получат рекомендацию для участия в промежуточном зимнем курсе.



В декабре 2017 года в ходе встречи министра обороны Грузии Левана Изория со своим армянским коллегой Вигеном Саркисяном в рамках официального визита президента Армении Сержа Саргсяна в Тбилиси, грузинская сторона предложила армянским военным принять участие в учениях школы горной подготовки Сачхере.















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