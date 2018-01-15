По делу об убийстве генерала Кутателадзе проводятся экспертизы и следственные мероприятия

15.01.2018 21:02 Глава городского управления Рустави сделал официальный комментарий по делу об убийстве бывшего депутата, генерала Сосо Кутателадзе на территории т.н. «Стамбульского рынка».



По словам Тамаза Мешвелашвили, проводятся экспертизы и следственные мероприятия.



«Поступило сообщение, что на территории т.н. Стамбульского рынка в Рустави, в своем кабинете увидели директора рынка. По приезду, после осмотра тела, мы увидели, что на теле отмечались огнестрельные ранения. Следствие началось по двум статьям – 236-ой и 108-ой, что подразумевает противоправные приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия и умышленное убийство. Проводятся экспертизы и следственные мероприятия», — заявил Тамаз Мешвелашвили.



Одного из владельцев т.н. «Стамбульского рынка», бывшего депутата, генерала Сосо (Самсона) Кутателадзе обнаружили мертвым в собственном кабинете. По словам очевидцев, его нашел сотрудник охраны. Тело убитого доставлено на экспертизу.















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