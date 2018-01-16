На видео с подозреваемыми в терроризме оказался сын старейшины Панкисского ущелья

16.01.2018 11:46 Сегодня стало известно, что молодой человек, который передвигался на вокзальной площади вместе с ликвидированными по улице Бери Габриел Салоси и Темирланом Мачаликашвили, это сын члена совета старейшин Джарафа Хангошвили, Юсуф Хангошвили. Кадры два дня назад распространил "Рустави 2". До того эти кадры обнародовала Служба государственной безопасности, но скрыла лицо Хангошвили.



В Тбилиси Юсуф Хангошвили приехал вместе с отцом Джарафом Хангошвили. В телефонном разговоре с "Курьером" старейшина подтвердил, что Служба безопасности заинтересовалась его сыном только после того, как в "Субботнем Курьере" показали лицо Юсуфа Хангошвили.



Ответ на вопрос, почему не допросили Юсуфа Хангошвили до того, и почему СГБ скрывала его лицо, на данном этапе не известен. На вопрос нет ответа также у родителей Темирлана Мачаликашвили, находящегося на видеокадрах вместе с Юсуфом Хангошвили. Мать скончавшегося молодого человека говорит, что именно Юсуф Хангошвили повел Темирлана для покупки мобильного телефона на вокзальную площадь, и именно в это время произошла коммуникация Мачаликашвили и группировки Чатаева.



Сегодня вместе с Юсуфом Хангошвили на допрос в Службу государственной безопасности вызвали еще двух молодых людей, Джибраила Кушанашвили и Шоаифа Маргошвили, сына задержанного Хизри Маргошвили. Мать Кушанашвили заявляет, что ее сын не был связан с террористами, но знал ликвидированных в ходе спецоперации, проведенной по улице Габриела Салоси, и познакомился с ними, когда они гостили в ущелье.

















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