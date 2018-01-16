Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

На видео с подозреваемыми в терроризме оказался сын старейшины Панкисского ущелья


16.01.2018   11:46
Сегодня стало известно, что молодой человек, который передвигался на вокзальной площади вместе с ликвидированными по улице Бери Габриел Салоси и Темирланом Мачаликашвили, это сын члена совета старейшин Джарафа Хангошвили, Юсуф Хангошвили. Кадры два дня назад распространил "Рустави 2". До того эти кадры обнародовала Служба государственной безопасности, но скрыла лицо Хангошвили.

В Тбилиси Юсуф Хангошвили приехал вместе с отцом Джарафом Хангошвили. В телефонном разговоре с "Курьером" старейшина подтвердил, что Служба безопасности заинтересовалась его сыном только после того, как в "Субботнем Курьере" показали лицо Юсуфа Хангошвили.

Ответ на вопрос, почему не допросили Юсуфа Хангошвили до того, и почему СГБ скрывала его лицо, на данном этапе не известен. На вопрос нет ответа также у родителей Темирлана Мачаликашвили, находящегося на видеокадрах вместе с Юсуфом Хангошвили. Мать скончавшегося молодого человека говорит, что именно Юсуф Хангошвили повел Темирлана для покупки мобильного телефона на вокзальную площадь, и именно в это время произошла коммуникация Мачаликашвили и группировки Чатаева.

Сегодня вместе с Юсуфом Хангошвили на допрос в Службу государственной безопасности вызвали еще двух молодых людей, Джибраила Кушанашвили и Шоаифа Маргошвили, сына задержанного Хизри Маргошвили. Мать Кушанашвили заявляет, что ее сын не был связан с террористами, но знал ликвидированных в ходе спецоперации, проведенной по улице Габриела Салоси, и познакомился с ними, когда они гостили в ущелье.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Доля России в мировом ВВП будет сокращаться – Всемирный банк
Долг Грузии Азербайджану уменьшился
CNN назвал Тбилиси современным хабом культуры и искусства
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Дело Гиги Отхозория рассмотрит Страсбургский суд
Оккупационная база в Абхазии обзавелась караульными собаками
Поставки мандаринов из Абхазии в Россию сократились втрое
Российская оккупационная база в Абхазии получила новые виды вооружения
Украинский депутат требует не допустить освобождения задержанного пограничниками судна из Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Адыгейские «зеленые» надеются отстоять свое право на существование в Верховном суде РФ
Патриархия Грузии просит приостановить рассмотрение в парламенте законопроекта о декриминализации наркотиков
Похищенный дагестанский активист найден в отделе полиции
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна