Жители Самцхе-Джавахети добровольно сдали в полицию оружие

16.01.2018 13:41 Четверо жителей региона Самцхе-Джавахети явились в департамент полиции и сдали огнестрельное оружие, взрывные вещества, взрывающиеся устройства и боевые патроны. Об этом сообщает МВД Грузии.



Жители районов Аспиндза, Ахалкалаки и Ахалцихе 1990 года рождения Р.О., 1967 года рождения Г.Т., 1980 года рождения О.К. и 1977 года рождения С.В. добровольно сдали оружие полицейским.



Добровольно сдавшие оружие лица освобождаются от уголовной ответственности согласно статье 105 уголовно-процессуального кодекса Грузии «Прекращение следствия или/и основания для прекращения уголовного преследования в связи с раскаянием в содеянном».



Граждане сдали огнестрельное оружие модели АКМ, три обрезных охотничьих ружья – так называемый «обрез», три пистолета, 427 патронов различного калибра, 20 ручных гранат, четыре гранаты, две противотанковые мины, противотанковый снаряд, две связки тротила, четыре предмета наподобие пули.















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