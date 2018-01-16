Генералу в отставке Самсону Кутателадзе нанесено 6 огнестрельных ранений

16.01.2018 16:38 Директору «стамбульского рынка», бывшему депутату парламента Грузии и генералу в отставке Самсону Кутателадзе нанесено 6 огнестрельных ранений, - об этом на сегодняшнем брифинге сообщила заместитель министра внутренних дел Грузии Натия Мезвришвили, отвечая на соответствующий вопрос.



«На данном этапе мы можем сказать, что на внутренней территории рынка, а также в рабочей комнате покойного не были установлены камеры наблюдения, однако мы уже изъяли записи с камер с внешнего периметра рынка. Назначены соответствующие экспертизы, интенсивно ведутся следственные действия для того, чтобы установить лицо, совершившее преступление. По данному факту следствие ведется по статье «убийство» и «незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия», - сообщила Натия Мезвришвили.



Вчера в Рустави был убит директор т.н. стамбульского рынка, бывший парламентарий, генерал Самсон Кутателадзе. Мотив убийства на данный момент неизвестен. По предварительной информации, Кутателадзе получил ранение в голову из огнестрельного оружия.



В 2008-2012 гг. Самсон Кутателадзе был мажоритарным депутатом, представляющим Сачхере от избирательного блока «Единое национальное движение – за победившую Грузию».















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