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Информацию о задержанном по делу Сосо Кутателадзе подтверждает еще один человек


17.01.2018   12:48
Информацию о задержанном по делу бывшего депутата, генерала Сосо Кутателадзе Первому каналу подтверждают несколько источников.

По данным корреспондента Первого канала, среди них – адвокат, который в неофициальной беседе говорит, что задержан один человек.

В МВД пока не подтверждают информацию. В ведомстве заявляют, что к расследованию дела об убийстве Самсона Кутателадзе подключилась специальная рабочая группа МВД.

Вчера источник заявил Первому каналу, что одного человека перевели на допрос по делу, и его до сих пор не освободили.

Следствие ведется по двум статьям – 236-ой и 108-ой, что подразумевает противоправное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия и умышленное убийство.






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