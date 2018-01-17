Информацию о задержанном по делу Сосо Кутателадзе подтверждает еще один человек

17.01.2018 12:48 Информацию о задержанном по делу бывшего депутата, генерала Сосо Кутателадзе Первому каналу подтверждают несколько источников.



По данным корреспондента Первого канала, среди них – адвокат, который в неофициальной беседе говорит, что задержан один человек.



В МВД пока не подтверждают информацию. В ведомстве заявляют, что к расследованию дела об убийстве Самсона Кутателадзе подключилась специальная рабочая группа МВД.



Вчера источник заявил Первому каналу, что одного человека перевели на допрос по делу, и его до сих пор не освободили.



Следствие ведется по двум статьям – 236-ой и 108-ой, что подразумевает противоправное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия и умышленное убийство.















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