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На заседании Военного комитета НАТО заслушают информацию о Грузии и Украине


17.01.2018   12:51
В Брюсселе продолжается двухдневная сессия Военного комитета НАТО. На открытии 178-ого заседания генерал Петр Павел заявил, что сегодня состоятся встречи с украинскими и грузинскими партнерами.

«Состоятся две встречи с нашими партнерами в Украине и Грузии, представители которых проинформируют нас о ситуации в регионе», — заявил начальник Военного комитета генерал Петр Павел.

По его словам, в ходе этих заседаний будет обсуждаться процесс реформ в Украине и пакет практических мер по поддержке Грузии со стороны НАТО.

Вместе с тем, по словам Павела, NATO призывает партнеров, провести реформы, чтобы обеспечить военные возможности.

«Нам предстоит обсудить перспективы развития возможностей альянса в проецировании стабильности на соседние регионы, в чем значительную роль играют отношения с нашими партнерами», — заявил Петр Павел.






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