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В Тбилиси мужчине прострелили ноги


17.01.2018   12:58
Молодого мужчину ранили из огнестрельного оружия в ноги в среду ночью на улице Нуцубидзе, после операции он находится в реанимации, сообщает телеканал Russtavi2.

Прооперировали 26-летнего Сандро Джорджадзе, который получил четыре пули в ноги, в Республиканской больнице. Врачи оценивают его состояние как стабильное, но не исключают, что может понадобиться дополнительное хирургическое вмешательство.

"У пациента наблюдались множественные ранения на обеих нижних конечностях. На левой конечности была повреждена подколенная артерия, вена и тибиальный нерв и раздробленный перелом кости левой голени. На правой конечности было одно ранение", — заявил врач больницы Звиад Деметрадзе.

На месте происшествия допоздна работали эксперты-криминалисты. Всю ночь в управлении полиции на улице Нуцубидзе допрашивали свидетелей.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям – незаконное хранение и ношение оружие и умышленное нанесение повреждений.






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