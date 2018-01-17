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В Гори ограбили детский сад
17.01.2018 13:27
Детский сад N1 был ограблен в Гори.
Как сообщил корреспондент Первого канала с места, это обнаружили пришедшие на работу сотрудники.
Преступники проникли в здание через окно.
По словам сотрудников, злоумышленники унесли два компьютера и телевизор.
По существующей информации, в детском саду не было сторожа.
В результате инцидента рабочий процесс в детском саду был остановлен.
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