|
Обвиняемого в инциденте «Басиани» Тамаза Квливидзе задержали в зале суда
17.01.2018 13:27
Тбилисский апелляционный суд избрал обвиняемому в инциденте у ночного клуба «Басиани» заключение в виде меры пресечения.
Тамаза Квливидзе, который присутствовал на сегодняшнем заседении, задержали в зале суда.
Тбилисский городской суд рассмотрел жалобу прокуратуры по делу об обвиняемом в инциденте у «Басиани».
После инцидента 13 января, задержанного через несколько дней Квливидзе Тбилисский городской суд отпустил под залог.
Прокуратура обжаловала это решение суда.
В ходе инцидента у ночного клуба «Басиани» были ранены один сотрудник полиции и двое охранников.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна