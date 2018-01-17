Обвиняемого в инциденте «Басиани» Тамаза Квливидзе задержали в зале суда

17.01.2018 13:27 Тбилисский апелляционный суд избрал обвиняемому в инциденте у ночного клуба «Басиани» заключение в виде меры пресечения.



Тамаза Квливидзе, который присутствовал на сегодняшнем заседении, задержали в зале суда.



Тбилисский городской суд рассмотрел жалобу прокуратуры по делу об обвиняемом в инциденте у «Басиани».



После инцидента 13 января, задержанного через несколько дней Квливидзе Тбилисский городской суд отпустил под залог.



Прокуратура обжаловала это решение суда.



В ходе инцидента у ночного клуба «Басиани» были ранены один сотрудник полиции и двое охранников.















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