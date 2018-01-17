По информации адвоката, задержанному по делу об убийстве Сосо Кутателадзе предъявили обвинение

17.01.2018 13:36 Адвокат задержанного по делу об убийстве бывшего депутата, генерала Сосо Кутателадзе Александр Кобахидзе заявляет, что его подзащитному представили обвинение по третьей части 236-ой стати УК Грузии. Об этом адвокат заявил Первому каналу.



По словам адвоката, следственное ведомство осуществило реагирование и обыскало дом его подзащитного, из которого изъяли пули от оружия.



Задержанному предъявили обвинение в незаконном приобретении-хранении огнестрельного оружия.



Следствие ведется по двум статьям – 236-ой и 108-ой, что подразумевает противоправное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия и умышленное убийство.

















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