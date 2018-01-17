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Судья по делу «Басиани» - У обвиняемого хорошее прошлое, но лишь хорошего прошлого недостаточно
17.01.2018 15:00
Судья по делу об обвиняемом в инциденте у ночного клуба «Басиани» Тамаза Квливидзе Спартак Павлиашвили отмечает, что у обвиняемого хорошее прошлое, но лишь хорошего прошлого недостаточно.
«Я не могу оценить ваши действия, как действия законопослушного гражданина.
Вы пришли сюда и не скрылись, у меня другое представление о совершении нового преступления. Вы действовали в пьяном состоянии. Что за безобразие – вы не прошли фейсконтроль и за этим последовало все это», — заявил судья до оглашения решения.
Тбилисский апелляционный суд несколько минут назад избрал Тамазу Квливидзе заключение в виде меры пресечения. Обвиняемого задержали в зале суда.
После инцидента 13 января, задержанного через несколько дней Квливидзе Тбилисский городской суд отпустил под залог.
Прокуратура обжаловала это решение суда.
В ходе инцидента у ночного клуба «Басиани» были ранены один сотрудник полиции и двое охранников.
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