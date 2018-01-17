Глава МВД Грузии в ближайшие дни ожидает конкретных результатов по делу об убийстве Сосо Кутателадзе

17.01.2018 15:01 Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария в течение двух дней сделает комментарий по результатам работы специальной следственной группы по делу об убийстве генерала Самсона Кутателадзе.По словам министра, по делу ведутся активные следственные действия.



«В связи с делом об убийстве Самсона Кутателадзе, накануне была создана специальная следственная группа, которая укомплектована профессионалами высокого уровня. Это довольно большая группа и её члены вчера же подключились к процессу расследования. У нас довольно оптимистичные прогнозы по делу. По состоянию на сегодня можем сказать, что в ближайшее время мы ожидаем конкретных результатов следствия.



Мы понимаем, что это резонансное дело и с завтрашнего дня следственная группа будет открыто сообщать общественности о ходе расследования. Естественно, обнародование информации будет совершенно открытым.



Максимум через 1-2 дня активный этап расследования будет завершен и после этого мы начнем тесно общаться с общественностью», — заявил Гахария.



Вместе с тем, как отметил министр, конкретно по данному преступлению пока никто не задержан.



По информации Первого канала, по делу об убийстве генерала Сосо Кутателадзе задержано одно лицо по обвинению в приобретении – хранении оружия.















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