Гахария: Мы видим, что затягивание решения о наркополитике дает нам обратную реакцию

17.01.2018 15:45 В нашем ведомстве мы сейчас четко видим, что затягивание принятия решение в направлении наркополитики во времени уже дает нам обратную реакцию и создает дополнительные риски, поэтому, мы считаем, что необходимо принять конкретные решения как можно скорее, — об этом министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария заявил после заседания правительства.



«Вы знаете, что основной задачей наркополитики должна стать превенция возникновения новых потребителей в обществе и реабилитация уже существующих потребителей. Никакая гуманизация и т.н. либерализация не должна стать основой для риска поощрения. Мы, как ведомство, которое борется с наркопреступлением, будет требовать ужесточения наказания в части распространения наркотиков», — заявил Георгий Гахария.



По его словам, необходимо создать законодательные рамки по решению конституционного суда.



«Некоторые члены общества считают, что разрешено употребление марихуаны. В действительности, это не так. Необходимо сделать законодательную рамку, чтобы не случилось поощрение и наши граждане не находились в заблуждении. В нашем ведомстве мы сейчас четко видим, что затягивание принятия решение в направлении наркополитики во времени уже дает нам обратную реакцию и создает дополнительные риски, поэтому, мы считаем, что необходимо принять конкретные решения как можно скорее», — заявил министр внутренних дел.















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