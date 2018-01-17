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МВД Грузии в процессе расследования дела об убийстве Самсона Кутателадзе задержало одно лицо
17.01.2018 16:43
Министерство внутренних дел Грузии в процессе расследования дела об убийстве бывшего парламентария, генерала Самсона Кутателадзе задержало одно лицо.
Как заявили «IPN» в ведомстве, один человек задержан по статье 236 УК Грузии (противоправное приобретение и хранение боеприпасов).
МВД поясняет, что на данном этапе устанавливается, насколько связан задержанный непосредственно с убийством Самсона Кутателадзе.
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