МВД Грузии требует ужесточения наказания в части наркореализации

17.01.2018 17:08 Министерства внутренних дел Грузии требует ужесточения наказания в части наркореализации. Об этом заявил глава МВД Георгий Гахария, говоря о наркополитике.



«В отношении наркополитики хочу подчеркнуть несколько аспектов, важных как для нас, ведомства, так и для общества. В первую очередь, для наркополитики основной задачей должно быть – непоявление новых потребителей наркотиков и реабилитация потребителей. Всяческая гуманизация и т.н. либерализация наркополитики должно страховать риск поощрения. Это очень важно. С другой стороны, мы, как ведомтсво по борьбе с наркопреступлением, однозначно требуем ужесточения наказания в части наркореализации и распространения.



Несмотря на это, мы понимаем, что такие компоненты, как сроки наказания или формы проверки, можно пересмотреть и тут у нас есть определенный коридор гуманности и есть возможность сделать более прогрессивным наше законодательство», - заявил, в частности, Гахария.



Соответственно, по словам министра, после решения, принятого Конституционным судом, нужно создать такие законодательные рамки, которые дадут возможность того, чтобы не было поощрения наркопотребления и в то же время население не вводилось в заблуждение.















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