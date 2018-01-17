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МВД Грузии требует ужесточения наказания в части наркореализации


17.01.2018   17:08
Министерства внутренних дел Грузии требует ужесточения наказания в части наркореализации. Об этом заявил глава МВД Георгий Гахария, говоря о наркополитике.

«В отношении наркополитики хочу подчеркнуть несколько аспектов, важных как для нас, ведомства, так и для общества. В первую очередь, для наркополитики основной задачей должно быть – непоявление новых потребителей наркотиков и реабилитация потребителей. Всяческая гуманизация и т.н. либерализация наркополитики должно страховать риск поощрения. Это очень важно. С другой стороны, мы, как ведомтсво по борьбе с наркопреступлением, однозначно требуем ужесточения наказания в части наркореализации и распространения.

Несмотря на это, мы понимаем, что такие компоненты, как сроки наказания или формы проверки, можно пересмотреть и тут у нас есть определенный коридор гуманности и есть возможность сделать более прогрессивным наше законодательство», - заявил, в частности, Гахария.

Соответственно, по словам министра, после решения, принятого Конституционным судом, нужно создать такие законодательные рамки, которые дадут возможность того, чтобы не было поощрения наркопотребления и в то же время население не вводилось в заблуждение.






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