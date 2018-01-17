МВД Грузии подтверждает, что в рамках следствия по делу об убийстве Сосо Кутателадзе задержано одно лицо

17.01.2018 18:52 МВД Грузии подтверждает, что в рамках следствия по делу об убийстве генерала Сосо Кутателадзе задержано одно лицо. Ему предъявлено обвинение по второй части статьи 236 УК Грузии, которая предусматривает незаконное приобретение – хранение боевых материалов.



Как заявили в МВД, следствие продолжается и будет установлено, есть ли связь задержанного с убийством Кутателадзе.



Тело убитого Сосо Кутателадзе было найдено на территории т.н стамбульского рынка в собственном кабинете бизнесмена.

















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