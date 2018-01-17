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Военный комитет НАТО обсудил вопрос Грузии


17.01.2018   19:19
Военный комитет НАТО, высший военный орган Североатлантического союза, обсудил прогресс Грузии в военной реформе и реализацию Существенного пакета НАТО-Грузия на своем заседании 17 января в Брюсселе.

«Руководители Генеральных штабов подчеркнули решительную поддержку в отношении Существенного пакета НАТО-Грузия и признали существенный вклад Грузии в операции и миссии НАТО, особенно в Миссии твердой поддержки (в Афганистане)», - отметил председатель Военного комитета генерал Петр Павел в своем сообщении на Twitter.

Начальник Генерального штаба Грузии Владимир Чачибая, который также принял участие в заседании, отметил, что грузинская сторона ознакомила представителей альянса с ситуацией и вызовами с точки зрения безопасности в регионе, проводящимися в Грузии реформами в сфере обороны, а также прогрессом с точки зрения реализации Существенного пакета НАТО-Грузия и планами на будущее.

Военный комитет НАТО собирается трижды в год на уровне начальником Генеральных штабов. Он обсуждает операции и миссии НАТО и дает советы на основании консенсуса Североатлантическому совету по наилучшим путям для альянса, которые позволят справиться с вызовами с точки зрения безопасности в мире.

Civil Georgia





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