Петр Павел: На заседании военного комитета говорили о важной роли участия Грузии в операциях и миссиях НАТО

17.01.2018 20:19 Военный комитет НАТО, высший военный орган Североатлантического союза, обсудил прогресс Грузии в военной реформе и реализацию Существенного пакета НАТО-Грузия на своем заседании в Брюсселе.



«Руководители Генеральных штабов подчеркнули решительную поддержку в отношении Существенного пакета НАТО-Грузия и признали существенный вклад Грузии в операции и миссии НАТО, особенно в Миссии твердой поддержки в Афганистане», — отметил председатель Военного комитета генерал Петр Павел в своем сообщении на Twitter.



Начальник Генерального штаба Грузии Владимир Чачибая, который также принял участие в заседании, отметил, что грузинская сторона ознакомила представителей альянса с ситуацией и вызовами с точки зрения безопасности в регионе, проводящимися в Грузии реформами в сфере обороны, а также прогрессом с точки зрения реализации Существенного пакета НАТО-Грузия и планами на будущее.

























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