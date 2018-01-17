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Грузия заверила НАТО, что не сократит присутствие своих военных в Афганистане в 2018 г


17.01.2018   20:30
Грузинская сторона на состоявшемся в Брюсселе заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов заверила представителей Североатлантического альянса, что численность грузинских военнослужащих, принимающих участие в миссии "Решительная поддержка" в Афганистане, останется без изменений в 2018 году, сообщает в среду пресс-служба министерства обороны Грузии.

По данным пресс-службы, участие в заседании принял глава генштаба вооруженных сил Грузии Владимир Чачибая.

Как отметили в ведомстве, на заседании также были затронуты темы реформ в сфере обороны Грузии и планы будущего сотрудничества страны с НАТО.

На сегодняшний день в Афганистане находятся около 870 грузинских военнослужащих.






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