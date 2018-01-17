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В Брюсселе обсудили укрепление активностей НАТО в Черноморском регионе и увеличение вовлеченности Грузии в этом процессе


17.01.2018   20:45
В штаб-квартире НАТО в Брюсселе, где проходит заседание Военного комитета на уровне глав Генеральных штабов, обсудили реформы в сфере обороны Грузии и планы будущего сотрудничества НАТО-Грузия.

На встрече Военного комитета в формате сотрудничества с Грузией присутствовал глава Генерального штаба, генерал-майор Владимир Чачибая. По его словам, данная встреча, была логическим и рациональным продолжением целого цикла заседаний комиссии НАТО-Грузия в течение 2017 года, проведенных с активным участием министра обороны Грузии в рамках министериалов НАТО.

Встречу открыл председатель Военного комитета НАТО, генерал Петр Павел.

По информации министерства обороны, грузинская сторона ознакомила представителей альянса с положением безопасности в Грузии и регионе, реформами в сфере обороны Грузии, прогрессе с точки зрения выполнения существенного пакета НАТО-Грузия и планами на будущее. Сторона НАТО положительно оценила прогресс в процессе трансформации обороны и высокий уровень взаимной совместимости. На встрече обсуждали укрепление активностей НАТО в Черноморском регионе и увеличение вовлеченности Грузии в этом процессе.

Представители альянса поблагодарили Грузию за значительный вклад в процессе обеспечения международной безопасности и подчеркнули высокий профессионализм и отвагу грузинских военных.

В министерстве обороны заявляют, что Грузинская сторона еще раз подтвердила, что продолжит участие текущим количеством в миссии «Решительной поддержки» НАТО в Афганистане в 2018 году.

Следующие шаги в направлении сотрудничества с НАТО будут обсуждаться на саммите альянса в июле.











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