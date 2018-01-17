Задержанному по делу об убийстве Сосо Кутателадзе предъявили обвинение

17.01.2018 20:50 Адвокат задержанного по делу об убийстве бывшего депутата, генерала Сосо Кутателадзе Александр Кобаидзе заявляет, что его подзащитному представили обвинение по третьей части 236-ой стати УК Грузии.



По словам адвоката, следственное ведомство осуществило реагирование и обыскало дом его подзащитного, из которого изъяло пули от оружия.



Задержанному предъявили обвинение в незаконном приобретении-хранении огнестрельного оружия.



Следствие ведется по двум статьям – 236-ой и 108-ой, что подразумевает противоправное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия и умышленное убийство.



Вместе с тем, МВД Грузии подтверждает, что в рамках следствия по делу об убийстве генерала Сосо Кутателадзе задержано одно лицо. Ему предъявлено обвинение по второй части статьи 236 УК Грузии, которая предусматривает незаконное приобретение – хранение боевых материалов.



Как заявили в МВД, следствие продолжается и будет установлено, есть ли связь задержанного с убийством Кутателадзе.



Тело убитого Сосо Кутателадзе было найдено на территории т.н стамбульского рынка в собственном кабинете.















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