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Комитет НАТО выразил твердую поддержку в отношении существенного пакета НАТО-Грузия
17.01.2018 21:51
На заседании Военного комитета НАТО, руководители Генштабов говорили о значительной роли Грузии в миссиях и операциях альянса, особенно в миссии «Решительной поддержки» в Афганистане.
По словам генерала Петра Павла, участники встречи выразили твердую поддержку в отношении существенного пакета НАТО-Грузия.
Руководитель Военного комитета НАТО также подчеркнул, что Североатлантический альянс поддерживает безопасность Грузии.
Заседание Военного комитета НАТО на уровне глав Генеральных штабов состоялось в штаб-квартире в Брюсселе сегодня.
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