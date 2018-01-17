Комитет НАТО выразил твердую поддержку в отношении существенного пакета НАТО-Грузия

17.01.2018 21:51 На заседании Военного комитета НАТО, руководители Генштабов говорили о значительной роли Грузии в миссиях и операциях альянса, особенно в миссии «Решительной поддержки» в Афганистане.



По словам генерала Петра Павла, участники встречи выразили твердую поддержку в отношении существенного пакета НАТО-Грузия.



Руководитель Военного комитета НАТО также подчеркнул, что Североатлантический альянс поддерживает безопасность Грузии.



Заседание Военного комитета НАТО на уровне глав Генеральных штабов состоялось в штаб-квартире в Брюсселе сегодня.





















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