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Комитет НАТО выразил твердую поддержку в отношении существенного пакета НАТО-Грузия


17.01.2018   21:51
На заседании Военного комитета НАТО, руководители Генштабов говорили о значительной роли Грузии в миссиях и операциях альянса, особенно в миссии «Решительной поддержки» в Афганистане.

По словам генерала Петра Павла, участники встречи выразили твердую поддержку в отношении существенного пакета НАТО-Грузия.

Руководитель Военного комитета НАТО также подчеркнул, что Североатлантический альянс поддерживает безопасность Грузии.

Заседание Военного комитета НАТО на уровне глав Генеральных штабов состоялось в штаб-квартире в Брюсселе сегодня.









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