Три человека ранены на площади Героев в Тбилиси

18.01.2018 14:04 Кровавая разборка в одном из ресторанов на площади Героев в Тбилиси завершилась ранением трех человек, один из которых до сих пор находится в Республиканской больнице, сообщает телеканал Rustavi2.



"Бригада скорой помощи в 0:33 привезла 20-летнего мужчину, у которого наблюдались множественные ранения нижних конечностей, активное кровотечение. Проведено оперативное лечение по ликвидации кровотечения. Общее состояние на данный момент удовлетворительное", — рассказал телеканалу врач Константин Мумладзе.



Всех пострадавших бригады скорой помощи развезли по разным больницам.



Что стало причиной разборки, неизвестно. На месте до утра работали следователи.



По делу задержан один человек, сообщает телеканал "Имеди".



Уголовное дело возбуждено по статье "умышленное нанесение легких повреждений", что карается штрафом или общественными работами до шести месяцев или лишением свободы до года.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

